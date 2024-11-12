وزير الداخلية يرعى غدًا الحفلَ السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، أن رعاية سموه للحفل، تأتي في إطار الدعم المتواصل والرعاية الكريمة التي توليها (دولة المقر) المملكة العربية السعودية لهذه الجامعة العربية الفريدة، التي أضحت -بفضل الله تعالى ثم بما حظيت به من الرعاية الشاملة منذ نشأتها وحتى اليوم- مؤسسة رائدة في مجال تخصصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.