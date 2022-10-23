انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة "موهوب 2022م" المؤهلة للأولمبياد الدولي

انطلقت مسابقة "موهوب" العلمية في مرحلتها الثانية لهذا العام 2022م، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم في مجال العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، بإشراف ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين عبدالله بن سعد الغنام، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح بنت عبدالله العرفج، بعد تسجيل أكثر من 24 ألفًا على المستوى الوطني شكّل فيها المسجّلون من تعليم الرياض، ما نسبته ١٦٪؛ حيث تم تسجيل قرابة 4000 طالب وطالبة.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي أنور أبو عباة أن مسابقة "موهوب" تسعى إلى اكتشاف الطلبة المميزين في مجال العلوم والرياضيات والمعلوماتية؛ بهدف تأهيلهم ببرامج متخصصة لتمثيل الوطن في المسابقات والأولمبياد الدولية، وصولًا إلى تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية التي تهتم وتركز على الطالب وريادته المستقبلية على مستوى العالم؛ مشيرًا إلى أن منافسات المسابقة في مرحلتها الثانية بدأت بإجراءات اختبار 447 طالبًا وطالبة؛ استعدادًا لمنافسات المرحلة الثانية المؤهلة لتمثيل المملكة للأولمبياد الدولية في مجالاتها العلمية الخمسة.
وأشاد "أبو عباة" بالسجل الحافل بالإنجازات لطلاب وطالبات تعليم الرياض في منافسات المسابقة، وتحقيقهم العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية؛ وهو ما يؤكد مستوى التفوق العلمي والقدرات الإبداعية الذي يتمتع به طلاب وطالبات تعليم الرياض؛ مثمنًا دور المدارس في تأهيل أبنائنا الطلاب للمسابقات العلمية ورفع المستوى العلمي والقدرات الذهنية لهم.
من جانبها نوّهت مديرة إدارة نشاط الطالبات الدكتورة إيمان الدريهم بأهمية المسابقة التي تسعى إلى تمكين الموهبة والإبداع؛ كونهما من الروافد المهمة لازدهار الوطن، وتؤكد أن الاستثمار في رعاية الموهوبين من أهم مقومات التنمية المستدامة في المجتمعات، كما أنها تقود حراكًا علميًّا لاكتشاف ورعاية واحتضان الموهوبين والمبدعين في العالم.
يُذكر أن وزير التعليم يوسف البنيان كرّم إدارة تعليم الرياض يوم الخميس ضمن ٥ إدارات تعليم متميزة في ترشيح الطلبة في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في دورته الـ12.