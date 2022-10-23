انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة "موهوب 2022م" المؤهلة للأولمبياد الدولي

انطلقت مسابقة "موهوب" العلمية في مرحلتها الثانية لهذا العام 2022م، والتي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بالتعاون مع وزارة التعليم في مجال العلوم والرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، بإشراف ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية للبنين عبدالله بن سعد الغنام، ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية للبنات فتح بنت عبدالله العرفج، بعد تسجيل أكثر من 24 ألفًا على المستوى الوطني شكّل فيها المسجّلون من تعليم الرياض، ما نسبته ١٦٪؛ حيث تم تسجيل قرابة 4000 طالب وطالبة.