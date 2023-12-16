"تجربة مثيرة وحدث مذهل".. العلا تتهيّأ لاستضافة "نهائي دوري أبطال طائرات الدرون 23"

وسيتمّ تنظيم هذا الحدث من قِبَل دوري بطولة طائرات الدرون، المنظم الفني للحدث، ومن المقرَّر أن يقام في 20 ديسمبر 2023م. ويعد هذا الحدث المذهل بالكشف عن العروض الأكثر استثنائية والمليئة بالمهارة والابتكار والخبرة التكنولوجية في عالم السباقات الإلكترونية، وذلك في محيط مذهل لبلدة العلا القديمة، والتي تم تسجيلها من قبل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة "UNWTO" كواحدة من أفضل القرى السياحية في العالم في عام 2022م.