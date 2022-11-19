مختص تربوي يدعو المعلمين والمعلمات للوقوف بجانب الطلاب وإيضاح ما يشكل عليهم

وأضاف "الشريف": "رسالتي لطلابنا وطالباتنا أولاً بالتوكل والاعتماد على الله، ثم الجد والاجتهاد بالمذاكرة، والتركيز على تحصيل الدرجات العالية والنجاح بتفوق، وأن يبتعدوا عن مخالفات الغش حتى لا يقعوا في دائرة العقوبات النظامية، وأن يحذروا رفقاء الشر والسوء وتجار الوهم، الذين يروجون لبضاعتهم المحذورة من المخدرات والمنشطات بدواعي المساعدة على المذاكرة".