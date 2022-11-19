مختص تربوي يدعو المعلمين والمعلمات للوقوف بجانب الطلاب وإيضاح ما يشكل عليهم

أكد المختص التربوي عماد الشريف ضرورة تهيئة أولياء الأمور الأجواء المناسبة والمساعِدة لمذاكرة الطلاب والطالبات، وعدم مطالبتهم فوق طاقتهم.. ودعا الطلاب والطالبات للجد والاجتهاد، وأيضًا ضرورة وقوف المعلمين والمعلمات بجانب الطلاب، وإيضاح ما يشكل عليهم.
جاء ذلك بمناسبة انطلاق اختبارات نهاية الفصل الأول للطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية غدًا الأحد بمناطق ومحافظات السعودية.
وقال "الشريف": "رسالتي لأولياء الأمور أولاً بتهيئة الأجواء المناسبة والمساعِدة على مذاكرة أبنائهم، وعدم مطالبتهم فوق طاقتهم بإجهادهم والضغط عليهم، بل من الأفضل تحفيزهم، وجعل أوقات للراحة بما ينعكس على الجانب النفسي لديهم. وكذلك على أولياء الأمور الابتعاد عن مقارنة أبنائهم بأصدقائهم؛ فلكل شخص قدرات وفروقات مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا أهمية الاهتمام بالجانب الغذائي والنوم الكافي".
وأردف: "وأخيرًا يجب على أولياء الأمور الحرص على عودة أبنائهم إلى منازلهم بعد تأدية الاختبارات مباشرة حتى لا يقعوا ضحية لقرناء السوء، وما يقع من مشكلات سلوكية ومرورية تعقب فترة الاختبارات".
وأضاف "الشريف": "رسالتي لطلابنا وطالباتنا أولاً بالتوكل والاعتماد على الله، ثم الجد والاجتهاد بالمذاكرة، والتركيز على تحصيل الدرجات العالية والنجاح بتفوق، وأن يبتعدوا عن مخالفات الغش حتى لا يقعوا في دائرة العقوبات النظامية، وأن يحذروا رفقاء الشر والسوء وتجار الوهم، الذين يروجون لبضاعتهم المحذورة من المخدرات والمنشطات بدواعي المساعدة على المذاكرة".
واختتم "الشريف" برسالته إلى المعلمين والمعلمات بـ"التيسير على طلبتهم، والوقوف بجانبهم، وإيضاح ما يشكل عليهم؛ وبالتالي نستبشر جميعًا بنجاح هذه الفترة الختامية الفصلية، مع دعواتنا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بالنجاح والتميز في اختباراتهم".