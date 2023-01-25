حائل... ميدان الفروسية ينظم حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي على دعم عبارة عن 4 سيارات من عضويْ مجلس الإدارة مثقال بن سفاح الجبرين، وبندر بن طلال الشريم، وكذلك من حسن بن حسني التبيناوي، وخالد بن محمد البعيجان.