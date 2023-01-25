حائل... ميدان الفروسية ينظم حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي

أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل حفل سباقه الثالث عشر للموسم الحالي على دعم عبارة عن 4 سيارات من عضويْ مجلس الإدارة مثقال بن سفاح الجبرين، وبندر بن طلال الشريم، وكذلك من حسن بن حسني التبيناوي، وخالد بن محمد البعيجان.
وتكوّن السباق من 5 أشواط؛ حيث فاز بالشوط الأول "كأس" الجواد "القرمزي" للمالك والمدرب محمد فهد البقعاوي، بالخيال خالد الرويشد، وفاز بالشوط الثاني "سيارة" الجواد "صايف" للمالك أبناء سليمان العنيزان، والمدرب شريف العنيزان، بالخيال عبدالله العضيب
وحققت الفرس "هيفين" المركز الأول في الشوط الثالث "سيارة" للمالك والمدرب طلاع عبدالعزيز الغازي، بالخيال رائد الفيروز، فيما انتزع صدارة الشوط الرابع "سيارة" الجواد "شوكان" للمالك حمود محمد البقعاوي، بالمدرب بندر ناصر الدهيش، والخيال توفيق الخضير، وكسب الجواد "تمكن" الشوط الخامس "سيارة" لفهد زمل الشمري، بالمدرب عيد حبيب الرمالي، والخيال عبدالعزيز الشريماء.
وسلم مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي في ختام الحفل الجوائز للفائزين والدروع التذكارية.