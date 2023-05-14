محليات

"البحث الجنائي" في محافظة بيش تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر

"البحث الجنائي" في محافظة بيش تقبض على مخالف لنظام أمن الحدود لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر
واس
واس

قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي في محافظة بيش بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

البحث الجنائي
الإمفيتامين

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