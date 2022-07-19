"وجهة مسار" تعقد شراكة استراتيجية مع "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار"

من جانبه، رحَّب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، السيد ريتشارد أتياس، بتلك الشراكة الاستراتيجية، وقال: "يسعدنا أن نرحب بجميع شركائنا في المؤسسة؛ إذ يمثل الجميع إضافة نوعية بما يمتلكونه من خبرات واستراتيجيات وقيادة فكرية فريدة من نوعها، وداعمة لرسالتنا. ونحن في المؤسسة نؤمن بالشمول شرطًا أساسيًّا للتعاون الفعال عبر الحدود للمساعدة في حل مجموعة من أكثر القضايا إلحاحًا؛ لذا فإن شركاءنا كوكبة من شركات ومؤسسات رائدة في كل من القطاعين العام والخاص، وجميعهم حريص على التعاون معنا لمواجهة التحديات والمساعدة في تحقيق أثر إيجابي على الإنسانية".