"الحياة الفطرية" و نادي الصقور السعودي يطلقان مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالمملكة
أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع نادي الصقور السعودي, اليوم، مبادرة تصحيح أوضاع الصقور غير الموثقة وفق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، وذلك عبر خدمة إصدار شهادة الملكية في منصة "فطري".
ويأتي ذلك ضمن الجهود الوطنية لتنظيم أنشطة الحياة الفطرية، وتوثيق ملكية الصقور واقتنائها رسميًا عبر إصدار شهادات الملكية، بما يضمن حفظ حقوق الملاك، ويعزز الممارسات المسؤولة للصقارة، كما تعزز المبادرة جهود حماية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي.
وبين المركز أن إجراءات المبادرة تتم عبر مقر نادي الصقور السعودي بملهم، حيث يستقبل النادي، الطلبات من السبت إلى الأربعاء، من الساعة (11) صباحًا حتى (7) مساءً.
وأوضح أن المبادرة لا تشمل الصقور أو منتجاتها التي تم ضبطها أو استعادتها، إثر مخالفة لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية، أو تلك التي تم تسليمها قبل تاريخ بدء العمل بهذه المبادرة.
ودعا المركز جميع ملاك الصقور إلى زيارة منصة "فطري" والحسابات الرسمية للمركز والنادي، للاطلاع على تفاصيل الاشتراطات والضوابط والإجراءات، والاستفادة من المبادرة خلال الفترة المحددة، مؤكدًا أن الامتثال للأنظمة البيئية، يمثل مسؤولية مشتركة، تسهم في المحافظة على البيئة وتحقيق أهداف الاستدامة.