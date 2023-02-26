٣٣ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بتعليم المجمعة

انطلقت صباح اليوم اختبارات الفصل الدراسي الثاني بتعليم المجمعة، لأكثر من 33 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية.
ووجّه مدير التعليم بالمجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بتكثيف الجولات الميدانية من المشرفين والمشرفات؛ لتفقد سير العمل، ومتابعة اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، والوقوف على الإجراءات التنظيمية والتقيد بلوائح وضوابط أعمال الاختبارات، وتقديم الدعم والمساندة وفق منظومة التعليم.
وأكد "الملحم" أهمية مراعاة الفروق الفردية، وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي، وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما ورد من وزارة التعليم، وتهيئة الجو المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الاختبارات.
يُذكر أن مدارس تعليم المجمعة قد أكملت كافة استعداداتها لاستقبال الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وأتمت التهيئة النفسية والبيئية لأداء الاختبارات.