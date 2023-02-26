٣٣ ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني بتعليم المجمعة

ووجّه مدير التعليم بالمجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم بتكثيف الجولات الميدانية من المشرفين والمشرفات؛ لتفقد سير العمل، ومتابعة اختبارات المواد العملية والشفوية ومواد التقويم التكويني التي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، والوقوف على الإجراءات التنظيمية والتقيد بلوائح وضوابط أعمال الاختبارات، وتقديم الدعم والمساندة وفق منظومة التعليم.