"الخطيب" يعلن عن دراسة مشاريع سياحية نوعية بأكثر من مليار ريال في حائل

التقى وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عددًا من المستثمرين ورواد الأعمال، خلال زيارته منطقة حائل بالتزامن مع فعاليات شتاء السعودية، يرافقه عدد من قيادات الوزارة، حيث استعرض الفرص الكبيرة التي تتوفر للاستثمار في القطاع السياحي.
وأشار إلى أن حائل تُعّدّ من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، وتمثل نموذجًا متفردًا في مجال السياحة لما تتمتع به من تنوع طبيعي، بالإضافة للبُعد التاريخي والتراثي، لافتًا إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لقطاع السياحة.
وأعلن الخطيب، عن دراسة صندوق التنمية السياحي، لدعم مشاريع سياحية نوعية بقيمة تتجاوز المليار ريال، حيث من المتوقع أن تسهم في إضافة أكثر من 850 غرفة فندقية في منطقة حائل، مبينًا أن تشجيع الاستثمارات وتقديم التسهيلات للمستثمرين يعد من أبرز الملفات التي تقوم بها الوزارة، لافتًا إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي؛ يعد أحد المبادرات الهادفة لتشجيع المستثمرين لاستثمار رؤوس أموالهم في القطاع، حيث يعمل على خفض تكلفة الرسوم الحكومية في قطاع الضيافة بنسبة %22، بالإضافة لقرار إيقاف الرسوم البلدية على مرافق الضيافة الذي يعد خطوة إضافية في طريق تشجيع الاستثمارات في القطاع.
إلى ذلك، قام وزير السياحة خلال زيارته لعدد من المعالم السياحية في مدينة حائل أبرزها متحف فيد، وقف خلالها على الإمكانيات المتوفرة للسياح الزائرين؛ بهدف إثراء تجربة السائح للوجهات السياحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المنطقة، كما شهد معاليه عددًا من الفعاليات التراثية والشعبية بالمنطقة.
وكشفت البيانات لأرقام القطاع السياحي في منطقة حائل خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م، أن إجمالي عدد السياح المحليين والدوليين اللذين زاروا المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م أكثر من 1,1 مليون سائح، كما وصل عدد الغرف المرخصة في هذه المرافق لما يقارب 2600 غرفة، فيما حقق إنفاق السياح الزائرين للمنطقة خلال العام 2023م، مبلغ 5.1 مليارات ريال.