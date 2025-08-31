السجل العقاري يبدأ تسجيل 19 حيًا في محافظة جدة

ويشمل التسجيل الأحياء التالية في محافظة جدة: حي الربيع، حي الغربية، حي العبير، حي البحيرات، حي الجزيرة، حي الزهور، حي الزمرد، حي الغدير، حي الخليج، حي الدرة، حي الشويضي، حي البغدادية الغربية، حي العمارية، حي الصحيفة، جزء من ميناء جدة الإسلامي، البلد 002001117، البلد 002001026، البلد 002001182، البلد 002001027.