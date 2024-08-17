أول كلمة نزلت من الله على النبي.. "رسائل ذهبية من مفتي المملكة للمعلمين والطلاب"

وأشار سماحته في كلمة له للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 1446هـ؛ إلى أنّ دين الإسلام دين يحترم العلم والعلماء، ويرى أنّ العلم طريق للخشية والخضوع والانقياد لأمر الله تعالى، كما قال سبحانه: "إِنَّما يَخشَى اللَّهَ مِن عِبادِهِ العُلَماءُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ غَفورٌ" "فاطر: 28" دين يرفع من شأن العلم "قُل هَل يَستَوِي الَّذينَ يَعلَمونَ وَالَّذينَ لا يَعلَمونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُو الأَلبابِ" "الزمر: 9"، والقرآن الكريم يوجه في عموم آياته إلى التفكر والتدبر والنظر وإعمال الفكر والعقل للوصول إلى الحقّ والصواب، وكل هذا عن طريق العلم والمعرفة.