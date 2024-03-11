اختناق مروري يربك سكان 6 أحياء بشمال شرق جدة ويضطرهم إلى الإفطار في سياراتهم

تسبب تعطل الحركة المرورية قبل مغرب اليوم الاثنين في مدخل حي الواحة 5 شمال شرق جدة، في تأخر العديد من السكان عن موعد الإفطار، حيث شهد المدخل الوحيد الذي يخدم 6 أحياء (الواحة وسندس والسامر والربيع والتوفيق والأجواد) كثافة مرورية عالية أدت إلى وصول مسار الازدحام إلى جسر شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية)، فيما حاول البعض إيجاد طرق بديلة للوصول إلى منازلهم خصوصًا القادمين من طريق الحرمين والتحلية.