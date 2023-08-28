"تعليم مكة المكرمة": 33 مبنى جديدًا يوفر 30 ألف مقعد للطلاب والطالبات

عقد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن أحمد المدخلي اليوم، اجتماعًا مع مدير شركة "تطوير" للمباني بالمنطقة الغربية TBC الدكتور عبدالرحمن البريدي؛ لمناقشة سير العمل في المشاريع المنفذة، والتأكد من جاهزية مشاريع الـppp وهي 33 مدرسة توفر نحو 30 ألف مقعد دراسي للطلاب والطالبات، ويتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من أحياء مكة المكرمة.
وتمثل المباني الجديدة نقلة نوعية في تطوير وتحسين البيئة التعليمية، وتقام على مساحة 150 ألف متر مربع، بعدد 942 فصلًا وتتوزع هذه المباني في مواقع مختلفة من مكة المكرمة.
وبعد الانتهاء من الاجتماع تمت زيارة عدد من المواقع في حي النسيم للاطلاع على نِسَب الإنجاز وسير العمل بهذه المشاريع.