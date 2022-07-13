محليات
شاهد.. أمطار صباحية تشكّل بحيرات كبيرة في "سلطانة" جنوب وادي الدواسر
تناقلها متابعو الطقس وابتهجوا بها.. و"الأرصاد" نبّهت بشأنها في تقرير اليوم
هطلت، صباح اليوم، أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمركز سلطانة جنوب محافظة وادي الدواسر، لتشكّل بحيرات على مساحات كبيرة.
ووثق عدد من متابعي الأمطار تلك السيول بعدسات كاميراتهم، مبتهجين بالأمطار الصيفية، وكان من أبرزهم محمد الطويل ورشود الحارثي.
يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.