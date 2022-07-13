شاهد.. أمطار صباحية تشكّل بحيرات كبيرة في "سلطانة" جنوب وادي الدواسر

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية وزخات من البَرَد على مناطق: نجران، وجازان، وعسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض.