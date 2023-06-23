"السبر": الحد من ظاهرة رمي الكتب بعد الاختبارات ضروري.. وهناك حلول ممكنة

وأضاف: "امتهان آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قادحًا في عقيدة المرء إذا صدر عن عمدٍ واعتقاد، لكن هؤلاء الطلاب يفعلون ذلك إما جهلًا وإما تساهلًا وعدم اهتمام، وهو دلالة على عدم احترام العلم ونصوصه، وتدلُّ على عدم تقدير نعمة الله في تيسير وتوفير الكتب والمقررات، في حين أن غيره من طلاب المسلمين لا يجدونها، وإن وجدوها فبأثمان ربما لا يستطيعون دفعها".