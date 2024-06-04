السفارة السعودية بروما: الداخلية الإيطالية تعلق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنقن

أفادت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية كافة المواطنين بأن وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت عن تعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنقن خلال الفترة من 5 يونيو إلى 18 يونيو 2024 بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع "G7".
وقالت السفارة اليوم: بناء عليه، يتوجب على كافة القادمين إلى إيطاليا، بما فيها دول منطقة الشنقن، خلال الفترة المشار إليها المرور على موظفي الجوازات بالمنافذ الحدودية الجوية والبرية والبحرية.
وحول ما إذا كان يمكن الدخول إلى إيطاليا إذا كان الشخص يحمل تأشيرة شنقن سارية الصلاحية خلال الفترة المشار إليها، قالت السفارة: نعم مع الأخذ في الاعتبار الشروط المنصوص عليها أن تكون تأشيرتك صادرة من سفارة قنصلية الدولة لوجهتك الرئيسة التي سوف تقضي بها أطول فترة، وإذا تعذر ذلك فتكون من سفارة – قنصلية الدولة لوجهتك الأولى.
وبخصوص المقصود بتعليق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنقن، ذكرت السفارة أن المقصود هو تعليق حرية العبور بين دول منطقة الشنقن دون المرور بمسؤولي الجوازات بالمنافذ الحدودية.
وأردفت السفارة: من المتوقع أن تكون فترات الانتظار بالمنافذ الحدودية أطول من المعتاد عند تنقلك من دول منطقة الشنقن إلى إيطاليا، وذلك يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.