السفارة السعودية بروما: الداخلية الإيطالية تعلق العمل ببعض بنود اتفاقية الشنقن

وحول ما إذا كان يمكن الدخول إلى إيطاليا إذا كان الشخص يحمل تأشيرة شنقن سارية الصلاحية خلال الفترة المشار إليها، قالت السفارة: نعم مع الأخذ في الاعتبار الشروط المنصوص عليها أن تكون تأشيرتك صادرة من سفارة قنصلية الدولة لوجهتك الرئيسة التي سوف تقضي بها أطول فترة، وإذا تعذر ذلك فتكون من سفارة – قنصلية الدولة لوجهتك الأولى.