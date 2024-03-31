"المفرج" لـ"سبق": 9 ملايين عقد تعكس مدى الثقة في "إيجار"

يُذكر أن الخدمات ذات القيمة المضافة التي يُقدِّمها "إيجار" تُسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية؛ إذ أتاح "إيجار" للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عاليًا من الشفافية للتعاملات العقارية، منها: التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخَّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية، واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار ("مدى" و"سداد" و"أبل باي")؛ لتوثيق الدفعات المالية وإثباتها، والتكامل مع المنصات العقارية؛ وهو ما يُسهِّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية، ويُسهم في تحسين البيئة الاستثمارية؛ إذ أُضيفت مؤخرًا تحديثات وخدمات جديدة، شملت خدمة "مدد مرنة" لعقد الإيجار السكني أو التجاري، تبدأ من يوم واحد حتى أكثر من 30 سنة، مع محافظة العقد على غالبية امتيازات العقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى خدمة "تقبيل العقد"، التي تُمكِّن المستأجر من التنازل عن المدة المتبقية في عقد الإيجار السكني إلى مستأجر آخر، وذلك دون الحاجة إلى إنهاء العقد القائم وتسجيل عقد جديد.