المرور السعودي يحذر من خطورة استخدام أكتاف الطريق في التجاوز

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة استخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا السلوك يعد من أبرز أسباب الحوادث المرورية ويؤدي إلى إعاقة حركة المركبات.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس" أن التجاوز عبر الأكتاف لا يقتصر ضرره على المخالف فحسب، بل ينعكس أثره على بقية مستخدمي الطريق، حيث يتسبب في تعطيل الانسياب المروري ورفع معدلات الخطر على قائدي المركبات.
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود المرور السعودي في تعزيز السلامة المرورية ونشر الوعي بين السائقين، تحت شعار "سلامتك تهمنا"، للحد من السلوكيات التي تهدد الأرواح والممتلكات على الطرق.