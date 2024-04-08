"أمانة الرياض" تبدأ استقبال طلبات التأهيل لمشاريعها المستقبلية

بدأت أمانة منطقة الرياض اليوم استقبال طلبات شركات المقاولات المؤهَّلة وذات الكفاءة المتميزة في مجالات تنفيذ وتطوير مشاريع طرق المدينة ومحاورها تماشيًا مع مستهدفات الرياض القادمة، ورفعًا لجودة المشاريع المُنفَّذة.