"إغاثي الملك سلمان" يُنظِّم عددًا من الورش التدريبية للحد من تسرُّب الفتيات من المدارس الأساسية في لحج والضالع باليمن

يُذكر أن المشروع يتضمَّن تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن، من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتوزيع 19.000 حقيبة مدرسية، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين في محافظات (حضرموت، ومأرب، والضالع، وأبين، وسقطرى، ولحج، وحجة)، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.