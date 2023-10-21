"إغاثي الملك سلمان" يُنظِّم عددًا من الورش التدريبية للحد من تسرُّب الفتيات من المدارس الأساسية في لحج والضالع باليمن

نظَّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددًا من الورش التدريبة لـ100 مُعلِّم ومُوجِّه تربوي؛ لتعزيز تعليم الفتيات، والحد من التسرب بالمدارس الأساسية والثانوية بمحافظتَي لحج والضالع، وذلك بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ووزارة التربية والتعليم اليمنية، ضمن مشروع استلحاق التعليم للفتيات المتسربات من المدارس في اليمن.
وتستهدف الورش تأهيل الكوادر التعليمية والإدارية من خلال تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لتعزيز تعليم الفتيات، بما في ذلك كيفية التعامل مع التحديات التي تواجه تعليم الفتاة في اليمن، فضلاً عن كيفية تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وأنشطة تجذب الفتيات إلى المدارس، ومناقشة آليات تشخيص التسرب المدرسي ومعالجته.
يُذكر أن المشروع يتضمَّن تقديم الدعم للفتيات المتسربات من المدارس عبر إتاحة فرص تعليمية ثانية لهن، من خلال توفير التجهيزات الأساسية لعدد 21 مدرسة، وتوزيع 19.000 حقيبة مدرسية، وتنفيذ برامج تدريبية لتنمية قدرات 350 من المعلمين والموجهين في محافظات (حضرموت، ومأرب، والضالع، وأبين، وسقطرى، ولحج، وحجة)، وتجهيز 64 من الفصول البديلة لضمان استيعاب الفتيات في مخيمات النزوح، وتمكين 280 من معيلات الأسر وأولياء أمور الطالبات، وتنفيذ 14 حملة توعوية تشجيعية لدعم تعليم الفتيات باليمن.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات التعليمية والتربوية التي تنفذها السعودية عبر ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة)؛ لدعم قطاع التعليم في اليمن، وتحسين كفاءته.