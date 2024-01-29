محافظ جدة يرعى ملتقى "نحو المليون متطوع" فبراير المقبل

يرعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ملتقى "نحو المليون متطوع" في نسخته الثانية، الذي تنظمه أمانة محافظة جدة ممثلةً بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، في الخامس من فبراير المقبل.