محافظ جدة يرعى ملتقى "نحو المليون متطوع" فبراير المقبل

يرعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ملتقى "نحو المليون متطوع" في نسخته الثانية، الذي تنظمه أمانة محافظة جدة ممثلةً بالإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية، في الخامس من فبراير المقبل.
ويستهدف الملتقى تكريم الجهات الداعمة والمشاركة مع أمانة جدة في المبادرات والبرامج التطوعية، كما ينظم العديد من ورش العمل عن التطوع ومفاهيمه، بحضور نخبة من المتحدثين والمختصين والمهتمين بهذا المجال؛ بهدف تحسين جودة الحياة لدى أفراد المجتمع.
ويأتي تنظيم الأمانة للملتقى في إطار دورها لدعم البرامج والمبادرات التطوعية في المجالات كافة، منها التوعوية والثقافية والرياضية وغيرها؛ بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية، وتحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستهدف المليون متطوع بحلول 2030م.
يُذكر أن إجمالي المتطوعين مع أمانة جدة وصل لـ 41 ألف متطوع، كما نُفذت 462 مبادرة بمشاركة 141 جهة.