الطالبة ريناد الأعجم تحصد المركز الأول ضمن 160 مرشحًا للمشاركة في معرض "إبداع للعلوم والهندسة"

تأهّلت الطالبة ريناد محمد الأعجم، من "ثانوية بيش الثالثة"، إلى "معرض إبداع للعلوم والهندسة ٢٠٢٣م"، الذي سيقام بمركز الملك فهد للمؤتمرات "بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن"، بمدينة الظهران، خلال الفترة ١٠-١٣ رجب ١٤٤٤هـ الموافق ١-٤ فبراير ٢٠٢٣م، وذلك بعد إعلان نتائج ١٦٠ مرشحًا ومرشحة منهم ٥٦ طالبًا، و١٠٤ طالبات، موزعين على مختلف الإدارات التعليمية بالمملكة.
وهنّأ مدير تعليم صبيا عثمان بن محمد مسملي، الطالبة المتأهلة لمعرض إبداع ٢٠٢٣، وأكد أن المسابقة تسهم في توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي روح الإبداع لديهم في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث، متمنّيًا للطالبة الوصول إلى مراحل متقدمة، وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.
وقدم "المسملي" شكره لأسرة ومدرسة الطالبة المتأهلة، ولقسم الموهوبات والموهوبين بالإدارة؛ على ما يقومون به من الرعاية المستمرة والإثراء للموهوبين والموهوبات.
يذكر أن "أولمبياد إبداع" من المشروعات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، يقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع ضمن ٢٠ مجالًا علميًّا، تحكّم إلكترونيًّا من خلال مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين، وفق معايير علمية محددة؛ لتحديد المشروعات المتميزة، وترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، وتمرّ رحلة الطالب في "إبداع بستّ" مراحل، وصولًا إلى الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية، المشاركة في "المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF".