الطالبة ريناد الأعجم تحصد المركز الأول ضمن 160 مرشحًا للمشاركة في معرض "إبداع للعلوم والهندسة"

يذكر أن "أولمبياد إبداع" من المشروعات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، يقوم على أساس التنافس من خلال تقديم مشروعات علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع ضمن ٢٠ مجالًا علميًّا، تحكّم إلكترونيًّا من خلال مجموعة من الأكاديميين والمتخصصين، وفق معايير علمية محددة؛ لتحديد المشروعات المتميزة، وترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى، وتمرّ رحلة الطالب في "إبداع بستّ" مراحل، وصولًا إلى الورشة التأهيلية للمشاركات الدولية، المشاركة في "المعرض الدولي للعلوم والهندسة "ISEF".