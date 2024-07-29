محافظ القطيف يقف ميدانيًا على حريق أحد المباني بـ"صناعية الأوجام"

وقف محافظ القطيف، إبراهيم بن محمد الخريف، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة المكلف الرائد خالد الغامدي، ميدانيًا على حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم، في أحد المطاعم بصناعية الأوجام، نتيجة وميض لحظي.
وتابع "الخريف" كافة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية للوقوف على أسباب وقوع الحادث، الذي أدى لوقوع أضرار مادية تمثلت في انهيار سقف مبنى مكون من دورين، دون وجود أي إصابات.
ووجه المحافظ بتطبيق كافة إجراءات السلامة المتبعة، والأنظمة، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، حامدًا الله سبحانه وتعالى على سلامة الجميع، مشيدًا بجاهزية وسرعة تجاوب كافة الجهات للتعامل مع الحادث.
وقد تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة القطيف من إخماد حريق اندلع في مطعم بالمنطقة الصناعية ببلدة الأوجام، وتبين أن الحريق نجم عن وميض لحظي دون إصابات بشرية.