محافظ القطيف يقف ميدانيًا على حريق أحد المباني بـ"صناعية الأوجام"

وقف محافظ القطيف، إبراهيم بن محمد الخريف، بحضور مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة المكلف الرائد خالد الغامدي، ميدانيًا على حادث الحريق الذي وقع صباح اليوم، في أحد المطاعم بصناعية الأوجام، نتيجة وميض لحظي.