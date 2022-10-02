تَدَخّل جراحي بمستشفى سليمان الحبيب ينقذ خمسينيًّا من الشلل بسبب ورم بالحبل الشوكي

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الريان، في إنهاء معاناة مريض يبلغ من العمر ٥٥ عامًا، يشكو منذ 11 شهرًا من عدم القدرة على ممارسة مهامه اليومية، وصعوبة المشي والحركة، إضافة إلى تعرضه لآلام حادة في منطقة الظهر والأطراف السفلية وحدوث تنميل مزمن بالقدمين نتيجة وجود ورم في الحبل الشوكي.
وأوضح الدكتور سيد غالب زيدي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية، أن المريض حضر وهو في حالة يأس نتيجة رحلة علاجية طويلة في أكثر من مستشفى، دون الوصول إلى حل لمشكلته الصحية؛ مشيرًا إلى أنه فور وصوله تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والمخبرية، وقد أظهرت النتائج بدقة وجود ورم في النخاع الشوكي، من الفقرة الثانية عشرة الصدرية إلى الأولى القطنية، يبلغ حجمه 3.5×1.5×1.7سم.
وأفاد الدكتور "غالب" بأنه بعد دراسة التاريخ المرضي والاطلاع على نتائج الفحوصات، قرر الفريق الطبي المعالج التدخل الجراحي العاجل لإزالة الورم وتخفيف الضغط القائم على الحبل الشوكي؛ مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 5 ساعات، وتم فيها إجراء فتح جراحي بالظهر باستخدام أدوات طبية دقيقة، والاستعانة بتقنيات الأشعة التداخلية الإلكترونية وجهاز مراقبة الأعصاب، وتم فيها الاستعانة بطاولة (Jackson Table) مصممة خصيصًا لهذا النوع من العمليات وتقنيات جراحة المنظار المجهرية (Pentero)، بالإضافة إلى استخدام آلات وأجهزة خاصة تُعرَف باسم (Sonopet Ultra Sonic Aspirator)، والتي تعمل على إحداث اهتزاز لخلايا الورم وخلخلته وسحبه من مكانه، دون تحريك النخاع الشوكي والشرايين الدقيقة بداخله، لتفادي حدوث الجلطات والشلل الدائم.
وأكد أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ إذ استطاع المريض التحرك بعد العملية بساعات قليلة، وغادر المستشفى خلال 48 ساعة فقط من الجراحة وهو بصحة ممتازة، وعاد لممارسة حياته بشكل طبيعي بعد أن انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها.
جدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، تمتلك سجلًّا حافلًا من الجوائز وشهادات الاعتمادات أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI بنسخته الجديدة والمحدثة، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصلت على اعتراف دولي من ISO وصنفت ضمن الأوائل من Arab Health، وحصلت على عدة جوائز لتميزها في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بُعد من HIMSS.