تَدَخّل جراحي بمستشفى سليمان الحبيب ينقذ خمسينيًّا من الشلل بسبب ورم بالحبل الشوكي

وأوضح الدكتور سيد غالب زيدي استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة البريطانية، أن المريض حضر وهو في حالة يأس نتيجة رحلة علاجية طويلة في أكثر من مستشفى، دون الوصول إلى حل لمشكلته الصحية؛ مشيرًا إلى أنه فور وصوله تم إخضاعه لحزمة من الفحوصات الطبية بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والمخبرية، وقد أظهرت النتائج بدقة وجود ورم في النخاع الشوكي، من الفقرة الثانية عشرة الصدرية إلى الأولى القطنية، يبلغ حجمه 3.5×1.5×1.7سم.