"غلام" يستعرض الخطط الحالية والمستقبلية التشغيلية للمركز الوطني للأرصاد

واستمع الدكتور غلام إلى أبرز المشكلات والتحديات وسبل تجاوزها على مختلف الأصعدة، حاثاً مديري فرع ومراصد المركز على تسهيل مهمة القطاعات المستفيدة من معلومات الأرصاد والمناخ ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق مستهدفات هذا العام، لتكون وفق الجهود المبذولة والتطلعات المأمولة.