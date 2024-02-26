"غلام" يستعرض الخطط الحالية والمستقبلية التشغيلية للمركز الوطني للأرصاد

عقد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام اليوم بأبها اجتماعاً بمدير فرع ومراصد المركز بالمنطقة الجنوبية، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات التي تسهم في تحقيق أهداف المركز، واستعراض الخطط الحالية والمستقبلية التشغيلية للعام الحالي 2024م وأبرز الأعمال الموكلة للفروع وسبل تحقيقها.
واستمع الدكتور غلام إلى أبرز المشكلات والتحديات وسبل تجاوزها على مختلف الأصعدة، حاثاً مديري فرع ومراصد المركز على تسهيل مهمة القطاعات المستفيدة من معلومات الأرصاد والمناخ ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بذل أقصى الجهود لتحقيق مستهدفات هذا العام، لتكون وفق الجهود المبذولة والتطلعات المأمولة.
واطلع الرئيس التنفيذي للمركز خلال الاجتماع على الاحتياجات التي تعزز أداء الفرع والمراصد، بهدف السعي لتطوير الأعمال ورفع قدرات منسوبي المركز بما يتناسب مع التطورات العالمية في مجال الأرصاد.