مصرع سائق حافلة وإصابة 5 طالبات جامعيات في حادث مروع بتثليث

وطالب الأهالي بفتح أقسام الكليات التي أغلقت سابقًا بفرع الجامعة بتثليث، مؤكدين أن أغلب الطالبات يتوجهن إلى بيشة كل صباح مع وجود بعض السائقين المتهورين يقودون بسرعة جنونية، مما يعرضهن للخطر.