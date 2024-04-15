5 آلاف خبير في قطاع الطيران المدني بالمملكة في مايو القادم

وسيشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي.