5 آلاف خبير في قطاع الطيران المدني بالمملكة في مايو القادم

تستضيف الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي في نسخته الثالثة؛ وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو المقبل؛ وذلك تحت رعاية سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،
وسيشارك فيه أكثر من 5 آلاف من خبراء صناعة الطيران في العالم وقادة شركات الطيران العالمية ومسؤولي سلطات الطيران في الدول المشاركة، قضايا قطاع الطيران العالمي، والنقل الجوي، وتطوير الاستدامة البيئية في مجال الطيران المدني، وتمكين النقل الجوي المتقدم، ومناقشة تعزيز مستوى الربط العالمي.
كما سيجمع نخبة من قادة الدول والمسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران العالمية والمصنّعين والمديرين التنفيذيين للمطارات، وقادة الصناعة لتشكيل مستقبل النقل الجوي الدولي.
وكان مؤتمر "مستقبل الطيران" الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركة (60) دولة، وتوقيع (52) اتفاقية ومذكرة تفاهم، و(116) اجتماعًا ثنائيًّا، وإطلاق عدد من السياسات والاستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني.