برنامج مسرّعات القيادة في جامعة طيبة يواصل تطوير مهارات أكثر من 100 طالب وطالبة

ويمتد البرنامج على مدى (15) أسبوعًا يجري خلالها تطوير (15) جدارة قيادية، إذ يأتي هذا الأسبوع استكمالًا لمسار البرنامج الذي تناول في محطاته السابقة القدوة وتمثيل النموذج الشخصي، ضمن جهود الجامعة في تمكين طلابها وطالباتها وصقل مهاراتهم القيادية، وإعداد جيل أكاديمي فاعل يسهم في تنمية الوطن وبناء مستقبله.