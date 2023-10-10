خادم الحرمين وولي العهد يُعَزيان ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة الدكتور معروف البخيت رئيس الوزراء الأسبق في المملكة الأردنية الهاشمية رحمه الله، وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة؛ لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".