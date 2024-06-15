في ثالث مراحل تنقلاتهم داخل المشاعر.. الحُجاج يتأهبون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة

تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مشعر مزدلفة مع غروب شمس اليوم، حيث يقف الحجاج هناك بعد وصولهم الليلة حتى فجر العاشر من شهر ذي الحجة.
وتُعتبر النفرة من عرفات إلى مزدلفة ثالث مراحل تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.
واكتمل، في وقت سابق من اليوم، وصول جموع الحجيج إلى صعيد عرفات، لأداء ركن الحج الأعظم.
وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1.833.164) حاجًّا، منهم (1.611.310) حجاج قدِموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221.854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.