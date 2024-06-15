في ثالث مراحل تنقلاتهم داخل المشاعر.. الحُجاج يتأهبون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام 1445هـ بلغ (1.833.164) حاجًّا، منهم (1.611.310) حجاج قدِموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل (221.854) حاجًّا من المواطنين والمقيمين.