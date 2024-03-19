"مخزوم" لـ "سبق": هوية جديدة لقناة "روتانا" سوف تطلق بعد شهر رمضان المبارك

وأشارت إلى أنه "تم اختيار مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية الحصرية المحلية والخليجية والعربية في الماراثون الرمضاني هذا العام، والتي تتنوّع لتناسب جميع فئات المشاهدين، إضافة إلى البرامج الهادفة والتي أصبحت العنوان الأبرز لقنواتنا مثل: "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، ومجموعة من البرامج الدينية والتوعوية الهادفة، وحتى الرياضة لها نصيب مع برنامج "كورة" لمواكبة الأحداث والمباريات".