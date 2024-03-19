"مخزوم" لـ "سبق": هوية جديدة لقناة "روتانا" سوف تطلق بعد شهر رمضان المبارك

كشفت الرئيس التنفيذي لمجموعة تلفزيونات "روتانا"، ندى مخزوم، عن خطة روتانا لتطوير الإنتاج السعودي والإنتاج الدرامي والبرامجي والمحتوى على الصعيد العربي لمواكبة التطورات ورؤية 2030.
وقالت ندى مخزوم لـ "سبق": "لدينا خطط سوف يتم تنفيذها تدريجيًا، بداية من إطلاق مجموعة برامج جديدة منوعة، وحلة جديدة للقنوات وخصوصًا روتانا خليجية، فأخيرًا أطلقنا برنامج "فاشون نيوز سعودي أريبيا"، أول برنامج إخباري في عالم الأزياء يسلط الضوء على المواهب السعودية في عالم تصميم الأزياء".
وأشار إلى أنه جارٍ العمل من خلال فريق عمل سعودي مميز على هوية جديدة للقناة سوف تطلق بعد شهر رمضان المبارك، وتتضمن برامج جديدة وتطويرًا في المحتوى والشكل العام للقناة، كما أن هناك مشروعات وإنتاجات درامية سعودية وعربية جارٍ الاتفاق عليها.
وحول آلية اختيار خريطة شبكة قنوات رمضان في الموسم الرمضاني الحالي، سواء المسلسلات أو البرامج، أوضحت ندى مخزوم أنها تعتمد على أهمية شهر "رمضان" كأكبر موسم تتنافس فيه المحطات لعرض أهم الإنتاجات الدرامية والبرامجية.
ولفتت إلى أن الخريطة الدرامية والبرامجية لقنوات روتانا خليجية وروتانا دراما وLBC تتضمن عددًا كبيرًا من المسلسلات والبرامج، من بطولة نخبة من أشهر نجوم الدراما والإعلاميين ومقدمي البرامج السعودية والعربية.
وأشارت إلى أنه "تم اختيار مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية الحصرية المحلية والخليجية والعربية في الماراثون الرمضاني هذا العام، والتي تتنوّع لتناسب جميع فئات المشاهدين، إضافة إلى البرامج الهادفة والتي أصبحت العنوان الأبرز لقنواتنا مثل: "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر، ومجموعة من البرامج الدينية والتوعوية الهادفة، وحتى الرياضة لها نصيب مع برنامج "كورة" لمواكبة الأحداث والمباريات".
وتابعت: في جانب الأعمال العربية تم اختيار أعمال قوية لنخبة من النجوم العرب مثل: "نظرة حب" من بطولة باسل خياط وكارمن بصيبص، و"نقطة انتهى" من بطولة عابد فهد.
ونوهت بحرص روتانا على دعم الإنتاج السعودي، وعلى رأس تلك الأعمال الموسم الـ 12 من المسلسل السعودي الكوميدي الأشهر "شباب البومب" الذي تنتجه روتانا خليجية ويحظى بمتابعة عريضة من الجمهور مواصلاً هذا العام تحقيق مشاهداته القياسية والتفاعل الواسع وتصدره الترند محليًا وعربيًا في الكثير من الحلقات، ومسلسل "طارق ونوف" و"قلم رصاص"، والعمل الاجتماعي الخليجي "جنى تصعد المنصّة".