بالمرصاد.. إحباط ترويج وتهريب 179 كجم قات و32 ألف قرص بمكة وجازان

وتؤكد الجهات الأمنية مواصلة جهودها في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات والمواد المحظورة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.