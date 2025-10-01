بالمرصاد.. إحباط ترويج وتهريب 179 كجم قات و32 ألف قرص بمكة وجازان

في إطار الجهود الأمنية الحثيثة للتصدي لآفة المخدرات وحماية المجتمع من مروجيها، نفذت الجهات الأمنية عمليات ميدانية متفرقة في منطقتي مكة المكرمة وجازان، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة والقبض على المتورطين.
ففي منطقة مكة المكرمة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، حيث أوقف واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وأحيل لجهة الاختصاص.
وفي محافظة الدائر بمنطقة جازان، ضبطت دوريات الأفواج الأمنية مقيمًا من الجنسية السيرلانكية أثناء ترويجه (179) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وتم إيقافه وإحالة قضيته إلى جهة الاختصاص.
كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر محاولة تهريب (32,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، حيث استُكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات إلى الجهة المختصة.
وتؤكد الجهات الأمنية مواصلة جهودها في ملاحقة مهربي ومروجي المخدرات والمواد المحظورة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها عبر الإبلاغ عن أي معلومات ذات صلة من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات مكافحة المخدرات (995) والبريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa)، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.