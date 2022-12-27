عمرها ٧ قرون.. هذه أسباب اهتمام "هيئة العلا" بـ"البلدة القديمة"

طوال أكثر من سبعة قرون، لا تزال تلك البلدة التي كانت تعدّ نبتة حضارية في ذلك الزمن وما تلاه، وحتى اليوم شاخصة جاذبة، إنها البلدة التي أصبحت تأخذ اسم "القديمة" مرادفًا لاسمها؛ تختزل تاريخًا، وترتبط بشواهد لا يزال من عايشها يرصدون مسار حضارتها، حين صاغت قصتها وجوهرها، على درب قوافل الحج من الشام وما جاورها، لتكوّن اليوم اللوحة الثقافية بعد جهود شاملة للتنمية المستدامة عملت عليها الهيئة الملكية لمحافظة العلا.