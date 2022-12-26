غداً.. العالم يحتفل باليوم العالمي للتأهب للأوبئة لرفع مستوى الوعي

وبيّن أن الأوبئة تحدث عندما ينتشر العامل الممرض الذي يسبب مرضًا معديًا إلى عدة أشخاص في منطقة واحدة وفي زمن محدد، لا يلبث أن ينتشر الى مناطق مختلفة، وقد يتجاوز الحدود الى بلدان أخرى، كما حصل مع فيروس كورونا الذي بدأ بالصين ثم ما لبث أن انتشر كالنار في الهشيم في جميع بلدان العالم تقريباً، وتسبّب في إصابة ووفاة الملايين من البشر حول العالم، ولذلك فإن انتشار الأوبئة يظل من أكثر وأبرز التحديات التي يواجهها كوكب الأرض في وقتنا الحاضر.