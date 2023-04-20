"هندي": ولادة الهلال حدثت اليوم ولا تعدّ إعلانًا للعيد إلا لمن يأخذ بـ"الاقتران"

أكد الباحث الفلكي، ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ، أن ولادة الهلال التي حدثت اليوم تمامًا عند الساعة 7:12 بتوقيت السعودية، لا تعدّ إعلانًا للعيد إلا لمن يأخذ بفتوى الاقتران، أما بالنسبة لمن يأخذ بفتوى الرؤية فعليه أن ينتظر إعلان الدول بعد غروب الشمس في كل دولة.
وعما إن كان العيد الجمعة أو السبت، قال "هندي": فلكيًا، يعدّ دخول شوال يوم الجمعة لتوفر شروط الرؤية وهي ولادة الهلال قبل غروب الشمس، ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس أي يكون له مكث.
وأضاف الباحث الفلكي: المعطيات الفلكية تشير إلى ضعف أرقام الهلال وأنها لا تلبي معايير الرؤية الفلكية المعتبرة.