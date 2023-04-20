"هندي": ولادة الهلال حدثت اليوم ولا تعدّ إعلانًا للعيد إلا لمن يأخذ بـ"الاقتران"

أكد الباحث الفلكي، ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ، أن ولادة الهلال التي حدثت اليوم تمامًا عند الساعة 7:12 بتوقيت ‫السعودية، لا تعدّ إعلانًا للعيد إلا لمن يأخذ بفتوى الاقتران، أما بالنسبة لمن يأخذ بفتوى الرؤية فعليه أن ينتظر إعلان الدول بعد غروب الشمس في كل دولة.