المختبر المتنقل .. نقلة نوعية لتعزيز أعمال التشجير ومكافحة التصحر تحقيقًا للاستدامة البيئية

حقق البرنامج الوطني للتشجير قفزاتٍ نوعية كبيرة، في مسيرة تحقيق الاستدامة البيئية في المملكة، من خلال العمل على زيادة مساحة الغطاء النباتي، والمساعدة على مكافحة التصحر، إضافةً إلى دعم وتعزيز أعمال التشجير، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة؛ وذلك تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، لزراعة (10) مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، أي ما يعادل إعادة تأهيل (40) مليون هكتار من الأراضي، وقيادة الحقبة الخضراء محليًا ودوليًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.