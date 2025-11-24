الشغدلي : ينبع تتألق على البحر الأحمر نهضة سياحية شاملة تعزز مكانة المدينة كوجهة عالمية

وأضاف الشغدلي تعد الواجهة البحرية في ينبع أحد أهم مشاريع الهيئة الملكية التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات السياحية إذ تضم مجمعات ترفيهية واسعة ومطاعم عالمية ومقاهي مطلة مباشرة على البحر إضافة إلى متنزهات خضراء وممرات مجهزة للمشي والرياضات الخفيفة وقد أصبحت الواجهة مركزًا شبه دائم للزوار والعائلات لما توفره من بيئة آمنة وجاذبة ومناسبة لجميع الفئات العمرية مشيرا أن ينبع تستضيف على مدار العام سلسلة من الفعاليات السياحية والثقافية التي أسهمت بدورها في تعزيز الحراك السياحي من مهرجانات الشاطئ والعروض الموسمية إلى الأنشطة التراثية والمعارض الفنية التي تحتفي بتراث المنطقة وتثري تجربة الزائر وتُعد هذه الفعاليات رافدًا مهمًا في ترسيخ مكانة ينبع كمدينة نابضة بالحياة تحتضن الإبداع والتنوع والثقافة المعاصرة.