25 عامًا من الوفاء.. الوسط الفني يودّع حمد المزيني بدموع الحُب

وأوضح بن جبر لـ"سبق" أنه عرف المزيني منذ ربع قرن معرفة عن قرب، مشيرًا إلى أن علاقته به اتسمت بالثبات والصدق. وأضاف: "لم أرَ منه طوال تلك السنوات إلا حسن الخلق وسماحة التعامل، خصوصًا في عملنا بالمزادات، حيث كان يقدّم حقوق العمال وظروف ذوي الدخل المحدود على أي مكسب مادي".