ميناء الملك عبدالله يسجل زيادة 3.25% بمناولة الحاويات في 2022

يذكر أن ميناء الملك عبدالله، قد حقق خلال أبريل الماضي، نجاحًا كبيرًا؛ حيث تم تصنيفه كثاني أسرع ميناء نموًا في العالم، حسب تصنيف شركة ألفا لاينر الرائدة عالميًا في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل السفن وتطوير طرق الشحن.