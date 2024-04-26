"الأرصاد": الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ على عددٍ من مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من مناطق: تبوك، حائل، القصيم، الرياض.