"47 قرش شعاب ذي طرف أسود".. ضبط مقيميْن بـ"الشرقية" يبيعان كائنات بحرية مهددة بالانقراض

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقيميْن من الجنسية البنجلاديشية، مخالفيْن لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية؛ لبيعهما (47) كائنًا فطريًّا مهددًا بالانقراض من نوع (قرش الشعاب ذي الطرف الأسود) في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.