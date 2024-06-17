بالإخلاء الجوي.. مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يستقبل حالتين حرجتين لحاجّين

وأوضح رئيس قسم العناية المركزة واستشاري العناية الحرجة للكبار والطب الباطني الدكتور مهدي عثمان، أنه تم استقبال الحالة الأولى بالإخلاء الجوي من مستشفى جبل الرحمة لحاجة مصرية تبلغ من العمر ٦٢ عاماً، فيما تم استقبال الحالة الثانية بالإخلاء الجوي من مستشفى الطوارئ منى، وهي تعود لحاج تونسي يبلغ من العمر ٤٨ عاماً، كلتا الحالتين أصيبتا بالتهاب رئوي حاد أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام ١٤٤٥هـ، مما أدى إلى فشل في الجهاز التنفسي، ومن ثم احتياجهما إلى جهاز دعم الحياة بالأكسجة الغشائية خارج الجسم، وتنويمهما بقسم العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الفائقة والمتابعة الحثيثة، لحين استقرارهما وتماثلهما للشفاء.