في منفذي البطحاء والوديعة.. "الزكاة" تُحبط محاولتيْ تهريب 18.8 كجم شبو و23 جم هيروين

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى تمكن جمرك الوديعة من إحباط محاولة تهريب 8.5 كلجم من مادة الشبو، عُثر عليها مخبأة بداخل غطاء محرك إحدى المركبات القادمة عبر المنفذ، وفي المحاولة الثانية أحبط جمرك البطحاء محاولة تهريب 10.3 كلجم من مادة الشبو المخدرة، و23 جرام من مادة الهيروين، عثر عليها مخبأة بداخل الصناديق الجانبية والثلاجة الخاصة بإحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.