"المهندسين" و"المحامين" تستعرضان فرص التعاون وسبل تعزيزها

جاء ذلك خلال لقاء المشرف العام على الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمحامين الدكتور أسامة القحطاني، أمس، الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالمحسن المجنوني، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة بالرياض؛ حيث قام وفد هيئة المهندسين بزيارة ميدانية لمرافق وأكاديمية هيئة المحامين، مرورًا بمركز الهيئة للتسوية والتحكيم.