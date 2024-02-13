ناقش تعديلاً بـ"بنظام المشتريات الحكومية".. "الشورى" يوافق على عدة اتفاقيات مع عدد من الدول

عقد مجلس الشورى اليوم, جلسته العادية العشرين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة, برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، حيث ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام . وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مقترح مشروع التعديل، فيما طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك أصدر المجلس خلال الجلسة عدداً من القرارات بشأن مشاريع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد للتعاون الفني في مجال التعدين، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الطاقة والصناعة تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كازاخستان في شأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة الخاصة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي بشأن مشروع الاتفاقية.
وفي السياق نفسه وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة العلاقات الخارجية في جمهورية الدومينيكان، واتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الدومينيكان، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما لجنة الشؤون الخارجية تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور وائل الإدريسي بشأن مشروعي المذكرة والاتفاقية.
ووافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء جيبوتي للتعاون وتبادل الأخبار، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ الدكتور علي القرني، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا في مجال منع الفساد ومكافحته، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالعزيز الجلعود، بشأن مشروع المذكرة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي، بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق مجلس الشورى خلال هذه الجلسة على مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة المالية في المملكة، ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية؛ لتعزيز التعاون في المجالات المالية، وبين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين بشأن التعاون في مجال الإحصاء، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرين تقدمت بهما اللجنة المالية والاقتصادية، تلاهما عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح بشأن مشروع المذكرتين.