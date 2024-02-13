ناقش تعديلاً بـ"بنظام المشتريات الحكومية".. "الشورى" يوافق على عدة اتفاقيات مع عدد من الدول

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال الجلسة، وما جاء فيه من بنود متخذاً قراره اللازم بشأنها، حيث ناقش المجلس مقترح مشروع تعديل المادة الثامنة والثمانين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 1440/11/13هـ، المقدم من أعضاء المجلس الأستاذ أسامة الربيعة، والدكتور أيوب الجربوع، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه أمام المجلس عضو المجلس رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه مشروع تعديل النظام . وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه مقترح مشروع التعديل، فيما طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.