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مبادرة "طريق مكة".. تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا للأراضي المقدّسة

تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم في وقت قياسي
مبادرة "طريق مكة".. تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من حجاج تركيا للأراضي المقدّسة
واس
واس

غادرت فجر اليوم، رحلة الحجاج المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"، مطار إسطنبول الدولي متجهة إلى المدينة المنوّرة، بعد أن أنهوا إجراءات سفرهم في وقت قياسي بعد التحقّق من توافر الاشتراطات الصحية.

وتهدف مبادرة طريق مكة، إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، حيث ينتقلون عند وصولهم مباشرة إلى حافلات؛ لإيصالهم إلى مقار إقامتهم بمسارات مخصّصة، في حين تتولى الجهات المختصة إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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