نائب وزير "الموارد": حققنا 80% من استراتيجية سوق العمل في رفع مهارات الكوادر الوطنية وزيادة الإنتاجية

كشف نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، الدكتور عبدالله أبو ثنين، عن تحقيق 80% من استراتيجية سوق العمل المعتمدة، بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والخاصة.
جاء ذلك خلال لقاء استضافته ديوانية الكتاب بمقر الجمعية السعودية لكُتَّاب الرأي بمدينة الرياض.
وأوضح أبو ثنين أن الاستراتيجية تتضمن إصلاحات جذرية في سوق العمل بشقَّيْه العام والخاص؛ بهدف زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع مستوى مهارات الكوادر الوطنية، وزيادة الإنتاجية، إضافة إلى تحسين كفاءة سوق العمل، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة، وكذلك خفض معدلات البطالة.
وأكد أن التعديلات في نظام العمل التي صدرت أخيرًا جاءت لتواكب التسارع الحاصل في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بمراجعة مواد النظام، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية ملائمة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية، ويُمكِّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل.