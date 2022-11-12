مسلسل الأخطاء الطبية لجراحات التجميل يتواصل.. "مريانا" ذهبت لإجراء عملية ولم تعد

واستدرك: "لكن أحد الأطباء وافق على إجراء العملية، وبعد 9 ساعات توقف قلبها ثم توفيت بعد 12 ساعة"، مؤكدًا أن حق شقيقته "مريانا" عند ربها، والهدف من القضاء هو تحقيق العدالة وإيجاد رادع لبعض الأطباء.