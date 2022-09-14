إذاعة القرآن تنقل تلاوات المشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز من المسجد الحرام

وكلّفت الإذاعة عددًا من المذيعين والمخرجين والفنيين بتغطية مجريات المسابقة حيث تتواجد الإذاعة في مقر انعقاد المسابقة في المسجد الحرام على فترتين صباحية ومسائية، وتنقل جميع تلاوات المتسابقين ورصد انطباعاتهم ومشاعرهم نظير مشاركتهم في المسابقة، مما يساعد هذا النقل المباشر الناشئة والشباب المسلم على حفظ القرآن الكريم والاقتداء بمن سبقوهم في الحفظ.